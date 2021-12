Botola Pro D1 : La RSB sommée de secouer le cocotier Raja-MAS, annoncé mais non encore confirmé

Le championnat national de football Pro D1 se poursuivra ce mercredi pourle compte de la 15ème journée, ultime acte avant la fin de la phase aller du concours.

Trois rencontres sont au programme qui ne manqueront point d’intérêt à commencer par l’opposition entre la RSB et le CAYB prévue à partir de 16 heures au stade municipal de Berkane. Une confrontation qui s’annonce sous de bons auspices où la formation berkanie se trouve sommée de secouer le cocotier du fait qu’elle reste sur deux contre-performances, une défaite à domicile contre le RCOZ et un match nul en déplacement devant le SCCM. Des points perdus en cours de route qui risquent de coûter cher au club au décompte final.

En revanche, l’équipe du Youssoufia de Berrechid, qui a démarré laborieusement le championnat, laisse une bonne impression ces derniers temps, en attestent ses deux récentes victoires de rang face au DHJ et à la JSS. Face aux Berkanis, les Hrizis auront à cœur de préserver cette dynamique positive, devant leur permettre de boucler la première moitié du championnat bien peinards en milieu du tableau.

A 18h15 au stade El Abdi à El Jadida, le Difaâ aura à se mesurer au Rapid Oued Zem. Ces deux équipes ont cédé le pas lors de la précédente journée et terminer la phase aller sur une mauvaise note ne les tente guère. Sur le papier, l’avantage est du côté des locaux mais attention au RCOZ, mieux outillé depuis qu’il est drivé par Abdelkrim Jinani pour forcer de probants résultats en vue de troquer le fauteuil de lanterne rouge contre une place du ventre mou du classement.

Le troisième match à l’ordre du jour prévu à 18h30 aura pour acteurs la Jeunesse Salmi et l’Olympique de Safi. La formation de Had Soualem qui n’a plus gagné depuis quatre journées (sa dernière victoire remonte au 6 novembre dernier face au RCOZ) veut à tout prix mettre un terme à ce passage à vide qui n’a que trop duré. Sauf que l’OCS a repris du poil de la bête et dispose de tous les atouts pour réussir une bonne opération en dehors de ses bases.

A noter que le bal de cette 15ème journée devait être ouvert mardi par la programmation de trois matches, à savoir MCO-SCCM, FUS-WAC et IRT-HUSA. La clôture de la phase aller est prévue jeudi avec la tenue de deux rencontres : OCKAS FAR à 18h15 et probablement avant, à 16h00, Raja-MAS.

Un choc annoncé mais non encore confirmé, même si le Raja, dont certains joueurs ont choppé le virus Omicron, avait tenu lundi une séance d’entraînement. Les prochaines heures devront apporter les réponses concernant la programmation ou le report de cette opposition, sachant que le match AS FAR-Raja, comptant pour la 14ème journée, a été reporté à une date ultérieure.