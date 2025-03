Botola Pro D1 : La RSB quasiment championne

La Renaissance de Berkane s’est imposée sur la pelouse du Moghreb de Tétouan par 2 buts à 0, dimanche en match de la 24ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Oussama Lemlioui (56e) et Yassine Labhiri (69e) ont inscrit les buts de la victoire des Oranges.



Grâce à cette victoire, la RSB consolide sa place de leader en portant son actif à 59 points. Le MAT est avant-dernier avec 15 unités.



Dans l’autre match disputé dimanche au stade Larbi Zaouli, le Wydad de Casablanca a fait match nul avec le FUS de Rabat. Les buts du club de la capitale ont été inscrits par Hamza Hannouri (35e) et Soufiane El Tazi (90e), alors qu’Oussama Zemraoui (81e) et Hamza Sakhi (85e) ont marqué pour le WAC.



Au terme de cette rencontre, les Rouges partagent la deuxième place avec l’AS FAR (42 pts), alors que le FUS est quatrième (40 unités), ex aequo avec la Renaissance de Zemamra.

A noter que les deux derniers matches comptant pour cette journée devaient opposer lundi le Hassania d’Agadir au Difaâ El Jadida et le COD Meknès au Raja de Casablanca.



Vendredi, la JSS, qui vient de se séparer de son coach Redouane El Himer, s’est inclinée devant l’OCS (0-1), alors que l’UTS a eu raison du Chabab de Mohammédia (2-1, relégué officiellement en D2.



Samedi, la RCAZ, qui a remercié, elle aussi, son entraîneur Amine Benhachem, a été battue par l’AS FAR (1-2), au moment où la confrontation ayant opposé au stade Hassan II à Fès le MAS à l’IRT s’est soldée sur une issue de parité, un partout.