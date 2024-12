Botola Pro D1 : La RSB conforte son statut de leader

La Renaissance de Berkane s’est imposée à domicile sur le Maghreb de Fès par 2 buts à 0, dimanche en match de la 15ème journée de la Botola Pro D1 de football. Les buts des Oranges ont été inscrits par Issoufou Dayo sur penalty (45+3) et Youssef Mehri (57e).



Grâce à cette victoire, la RSB conforte sa place de leader avec 33 points et un match en moins. Le MAS est cinquième avec 22 unités.



Pour sa part, l’AS FAR, qui recevait à Kénitra, a battu le Hassania d’Agadir par 2 buts à 1. Le club du Souss a ouvert le score par le biais de Mohamed Bakhach (23e), mais les Militaires ont repris les choses en main grâce à Amine Zouhzouh (41e) et Youssef Al Fahli (43e).



Le Raja de Casablanca n’a pas été en reste, après avoir disposé, au stade Larbi Zaouli, du Chabab Mohammedia sur le score de 3 buts à 0. Adam Ennaffati a ouvert le score pour les locaux à la 26ème minute en transformant un penalty, avant de creuser l’écart en inscrivant un doublé (36ème). Ayoub Maamouri a scellé le score à la 60è minute.



Le quatrième match programmé dimanche a vu l’Olympic de Safi surclasser à domicile l’Union Touarga sur le score de 2 buts à 1. Les locaux ont ouvert la marque par le biais de Hamza Moujahid (19è), avant que Brahim El Bahraoui ne creuse l’écart (39è). Mouad Dahak a réduit l’écart du point de penalty (74è).



Samedi, deux matches ont été à l’ordre du jour. Ainsi, la Jeunesse sportive Soualem a eu raison du Moghreb de Tétouan (2-0), alors que l’Ittihad de Tanger a fait match nul avec le Difaâ El Jadida (1-1).



Cette 15ème manche de la Botola, marquant la fin de la phase aller, devait se clôturer lundi par la programmation des matches RCAZ-WAC et FUS-CODM.