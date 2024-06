Botola Pro D1. La JSS sanctionnée d'un retrait de trois points

La commission d'appel de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a confirmé lundi la décision de la commission de discipline au sujet du retrait des points de la victoire de la Jeunesse sportive Salmi (JSS) face à l'Union Touarga (UTS/1-0) pour le compte de la 26ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



"La commission d'appel de la LNFP a confirmé la décision de la commission de discipline au sujet de la défaite de la Jeunesse sportive Salmi, sans octroi des points de la victoire à l'équipe plaignante, en l’occurrence l’Union Touarga", écrit la LNFP sur son site web. Le but marqué par la JS Salmi a également été annulé, a précisé la même source.



La commission de discipline de la LNFP avait pris cette décision en raison de l'inscription de l’entraîneur intérimaire de la JSS, Mohammed Sobki, sur la feuille du match de son équipe lors de la 26e journée de la Botola Pro D1 "Inwi", et ce en contradiction avec les règlements en vigueur.



Suite à cette décision, la JSS a rétrogradé à la 14e place du classement avec 24 points, ex aequo avec le Chabab Mohammedia. Le Mouloudia d’Oujda, lui, se retrouve à la 13e place avec 25 unités. Un de ces trois clubs accompagnera le Youssoufia de Berrechid en deuxième division.