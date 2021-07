Botola Pro D1 : L’ASFAR met davantage de pression sur le Raja

L' Olympic de Safi (OCS) et le Raja de Casablanca (RCA) ont fait match nul (2-2), samedi au stade El Massira, en match comptant pour la 28è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. Ben Malango (38è) et Fabrice Ngoma (90è) ont marqué pour les Verts, tandis que les buts des locaux ont été l'oeuvre de Mehdi Attouchi (59è) et Walid Sebbar (71è). Suite à ce résultat, le Raja reste toujours en deuxième position (53 pts) alors que l'OCS occupe la 8è place avec 33 unités. Dans la soirée, l'AS FAR s’est déplacée à Agadir pour affronter le Hassania et le Moghreb de Tétouan a reçu le Mouloudia d'Oujda. S’agissant du premier match cité, l'équipe de l'AS FAR s'est imposée par 1 but à 0, au Grand stade d'Agadir. Brahim Dahmoun (26è s.p) a été l'auteur de la seule réalisation des Militaires, qui auraient pu doubler le score en fin de match sur penalty mais le Camerounais Guédé Gnadou l’a raté. Cette victoire permet à l'AS FAR de réduire l'écart (3è, 50 pts) qui la sépare du Raja de Casablanca (2è, 53 pts). Pour sa part, le HUSA reste provisoirement à la 6è position ex aequo avec le Maghreb de Fès avec 34 unités. Quant au match ayant opposé le MAT au MCO, disputé au Grand stade de Tanger, il a tourné à l’avantage des Oujdis qui se sont imposés sur le score de 1 à 0, but inscrit en fin de match sur penalty, transformé par Zakaria Bahrou (90è). Suite à ce succès, le MCO occupe la 5è position (38 pts), tandis que le MAT stagne à la 9è place ex aequo avec le Difaâ d'El Jadida et l'Ittihad de Tanger (32 pts). Il convient de souligner que cette 28ème journée du championnat devait se poursuivre hier avec la programmation de cinq rencontres, à savoir WAC-IRT, DHJ-RSB, FUS-RCOZ, MASRCAZ et CAYB-SCCM.