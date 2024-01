Botola Pro D1 : L’ASFAR et la RSB déroulent

L’AS FAR, qui recevait à Kénitra, a battu le Moghreb de Tétouan par 3 buts à 0, jeudi en match de la 14e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les Militaires se sont imposés grâce aux buts de Hamza Igmane (38e), d’El Amine Zouhzouh (52e) et de Abdelfettah Hadraf (87e).

Cette victoire permet à l’AS FAR (30 points) de se maintenir en tête du classement, aux côtés du Raja de Casablanca. Le MAT, lui, est sixième avec 19 unités.



La Renaissance de Berkane s'est imposée à domicile face à la JS Salmi, par 3 buts à 1. Youssef El Fahli (21e, 31e pen) et Yassine Lebhiri (23e) ont inscrit les buts des Oranges, alors que Mohamed Elkhaloui (45+3) a marqué l’unique but de la JSS.

Grâce à cette victoire, la RSB, avec 26 points, se détache du Wydad de Casablanca à la 3e place. La JS Salmi est 13e avec 12 unités.



En bas du tableau, le Hassania d’Agadir a disposé du Youssoufia de Berrechid par 2 buts à 1. Les locaux ont ouvert le score par le biais de Youssef Oubaba (6e), mais les visiteurs ont égalisé puis pris l’avantage grâce à Jalal Tachtach (22e) et Assane Beye (60e).

Cette victoire permet au club gadiri de se hisser à la 13e position avec 12 points, alors que le Youssoufia de Berrechid est lanterne rouge avec 9 unités.



L’Union de Touarga n’a pas été en reste après avoir pris le meilleur sur l’Olympic de Safi par 1 but à 0, au stade Moulay El Hassan de Rabat. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Mohamed Chemlal, à la 6e minute de jeu.

L’Union de Touarga occupe désormais la 8e place avec 18 points, alors que l’Olympic de Safi est 6e avec 19 unités.



A noter que le championnat se poursuivra pour le compte de la 15ème journée qui sera marquée par le duel à distance entre les co-leaders. Le Raja, n’ayant concédé aucune défaite jusqu’à présent, sera à l’épreuve du MCO qui reste sur trois victoires de rang, tandis que l’ASFAR aura fort à faire face à un FUS qui n’a plus gagné depuis le 27 octobre dernier contre le Chabab de Mohammedia.



Résultats

14ème journée

WAC-Raja : 0-2

MCO-FUS : 2-1

IRT-RCAZ : 1-1

MAS-SCCM : 2-1

UTS-OCS : 1-0

CAYB-HUSA : 1-2

RSB-JSS : 3-1

ASFAR-MAT : 3-0



Programme

15ème journée



Samedi

18h00 : Raja-MCO

20h00 : SCCM-IRT

Dimanche

16h00 : HUSA-UTS

16h00 : RCAZ-RSB

18h00 : MAT-WAC

20h00 : OCS-MAS

Lundi

16h00 : JSS-CAYB

18h00 : FUS-ASFAR.