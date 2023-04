Botola Pro D1 : L’ASFAR conforte son statut de leader

L'Association sportive des FAR a battu le Chabab de Mohammédia par un but à zéro jeudi, pour le compte de la 21e journée de la Botola Pro D1, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



La victoire a été décrochée grâce à Reda Slim, auteur de l’unique but du match à la 36e minute.

Suite à cette rencontre, l'AS FAR reste à la première place avec 47 points, alors que le club de la ville des fleurs, 24 points, occupe la dixième place.

A noter que la Botola se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 22ème journée. Samedi à partir de 22h00, deux rencontres sont au programme, à savoir WAC-MCO et FUS-Raja. Le lendemain dimanche, toujours à 22h00, le HUSA recevra l’ASFAR, au moment où le MAT accueillera le SCCM.

Le bal de la 22ème manche devait être ouvert vendredi par les matches JSS-DHJ, MAS-IRT, OCS-UTS et OCK-RSB.



Championnat DII

Le championnat Pro DII de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la 22ème journée selon le programme suivant :

Samedi

15h30 : USMO-RCOZ

22h00 : RBM-WAF

22h00: RCAZ-CAYB

Dimanche

15h30: CJBG-ASS

15h30: JSM-SM

15h30: UST-CAK

22h00: IZK-I.Marrakech

22h00: RAC-OD