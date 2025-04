Botola Pro D1 : L’ASFAR conforte son statut de dauphin

L’AS FAR s’est imposée par 1 but à 0 face à l’Union de Touarga, dimanche en match de la 26ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Le but des Militaires a été inscrit par Abdelfettah Hadraf à la 35e minute de jeu.

Cette victoire permet à l’AS FAR de consolider sa place de dauphin en portant son actif à 48 points, alors que l’UTS est 11e avec 31 unités, ex aequo avec l’Ittihad de Tanger.



De son côté, le Hassania d’Agadir, qui recevait à Berrechid, s’est imposé face à la Renaissance de Berkane par 2 buts à 0.



Les buts de la rencontre ont été inscrits par Jamal Chemakh (1-ère) et Kati Katulondi (24e).

Grâce à cette victoire, le HUSA porte son actif à 29 points, à la 13e place, alors que la RSB, dores et déjà assurée du titre, est en tête du classement avec 60 points.