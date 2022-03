Botola Pro D1: L'AS FAR surclasse le DHJ

L'Association Sportive des FAR a battu le Difaâ d'El Jadida par 3 buts à 1, dimanche au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la 19e journée de la Botola Pro D1. Les locaux ont débloqué la situation à la 12e minute avec une réalisation d'Ismail Khafi. Ils ont par la suite augmenté leur avance sur un penalty inscrit par Reda Selim à la 32e minute. Les chevaliers de Doukkala ont réduit l'écart à la 45e+2 minute par Zakaria Hadraf. Les Militaires ont augmenté leur avance à la 50e minute avec un deuxième but d'Ismail Khafi. Suite à ce match, l'AS FAR et le DHJ occupent respectivement les cinquième et sixième places, avec 28 points chacun et un goal-average favorable à l’ASFAR. Lors de la prochaine journée, l'Association Sportive des FAR jouera à l'extérieur contre le FUS de Rabat, tandis que les Jdidis évolueront à domicile face à l'Olympique de Khouribga. Par ailleurs, la 19ème journée du championnat devra se poursuivre ce soir par la programmation de deux belles affiches. La première opposera, au complexe sportif de Berrechid à 18h15, le CAYB, 14ème du classement, au Wydad, leader, qui entretient l’espoir de conserver son élan et son matelas de points d’avance (5) sur son dauphin, le Raja. Celui-ci se produira au complexe sportif Mohammed V de Casablanca à 20h30 où il aura fort à faire devant une équipe de l’Ittihad de Tanger qui reste sur deux défaites d’affilée contre le SCCM en déplacement et l’OCK à la maison. Cette journée devrait être clôturée mercredi par le match HUSARSB, programmé à 20h00 au Grand stade d’Agadir. A noter que les autres matches ont donné lieu aux résultats suivants : OCS-FUS : 2-1, SCCMRCOZ : 4-1, MAS-MCO : 1-0 et OCK-JSS : 0-0.