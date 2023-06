Botola Pro D1: L'AS FAR garde le WAC à distance

En ramenant la victoire (0-1) de la pelouse du Maghreb de Fès, l'AS FAR, leader, a pu garder à distance son dauphin et concurrent pour le titre, le Wydad de Casablanca, large vainqueur à domicile de l'Olympic de Safi (3-1), samedi lors de la 28e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Le club militaire, poussif en cette fin de saison, a souffert avant de ramener la victoire du Grand stade de Fès, sur un but de Reda Slim qui a transformé un penalty à la 65e minute, après avoir raté un premier à la 13e minute. Le WAC, lui, a mal entamé son match après avoir encaissé un but précoce à la 4e minute, oeuvre de Mohamed El Morabit, avant de se ressaisir en inscrivant trois buts à la 13e minute par Moncef Amri contre son propre camp, à la 18e minute par Jalal Daoudi et à la 90e minute sur un penalty de Yahya Jebrane.

Au terme de cette journée, l'AS FAR est toujours en tête avec 63 points, devant le Wydad qui porte son actif à 60 unités.



L’Olympique de Khouribga (OCK) s’est, quant à lui, débarrassé de la lanterne rouge, à la faveur de sa victoire à domicile (3-0) face au Moghreb de Tétouan (MAT), tandis que l’Ittihad de Tanger (IRT) a remporté le duel du bas du classement face au Difaâ El Jadida (1-0), samedi lors de la même journée.



L’OCK totalise désormais 25 unités (15è), après sa précieuse victoire face au MAT, grâce à des buts signés Abdelilah Amimi (31è) et Ayoub El Gaadaoui (60è, 69è). De son côté, l’IRT, vainqueur du club doukkali par un but signé Youssoufa Konaté (79è), occupe la 14ème position (26 pts), alors que le DHJ est dernier avec 24 unités à son compteur.



Le Mouloudia d’Oujda, auteur d’un match nul (0-0) face au Raja Casablanca, et le Moghreb de Tétouan, qui comptent 29 points chacun, sont menacés par le spectre de la relégation et doivent retrousser les manches lors de la prochaine journée s’ils veulent assurer leur maintien.