Botola Pro D1 Inwi: Le SCCM s’impose face au HUSA

Le Chabab Mohammedia (SCCM) s'est imposé à domicile face au Hassania Agadir (HUSA) sur le score de 3 buts à 1, vendredi soir au stade El Bachir, en ouverture de la 6ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.



Les buts des locaux ont été marqués par Ismail Mihrab (45ème +3), Karim Lagrouch (52ème) et Ismail Benktib (81ème), tandis que les visiteurs ont réduit l’écart par Abdellah Boukhenfar (35ème, s.p.).



A la faveur de cette victoire, le SCCM grimpe de la 12ème à la 8ème place (7 pts) aux côtés de l’Olympic Safi et l’Union Touarga, tandis que le HUSA (2 pts) stagne à la 14ème position. L'Union Touarga (UTS) s'est, quant à elle, imposée face à l'AS FAR sur le score de 2 buts à 1, samedi au stade 18 novembre de Khémisset, pour le compte de la même journée.



Les militaires ont ouvert la marque en première période grâce à Zouheir Marour (11ème), avant que les Tourouguis n'égalisent en seconde période par l'intermédiaire d'Anas Eddaou (65ème). Dans le temps additionnel, Souheil Zemrat a offert la victoire à l'UTS (90ème+9). Grâce à cette victoire, l'UTS se hisse à la 3ème place (10 pts).



Le Maghreb de Fès s’est, pour sa part, imposé samedi sur la pelouse du Mouloudia d’Oujda par 3 buts à 1. Les buts des Jaunes et Noirs ont été inscrits par Mohamed El Badaoui, auteur d’un doublé (44e, 51e) et Mouhcine Bouriga (45+2), alors que l’unique réalisation des locaux a été inscrite par Youssef El Malki (57e).



Le Wydad de Casablanca a, lui aussi, gagné par 3 buts à 0 sur la pelouse de l’Ittihad de Tanger, qui recevait au stade Saniet Rmel à Tétouan. Les Rouges se sont imposés grâce au hat-trick de Charki El Bahri (18e, 65e, 75e), et occupent provisoirement la tête du classement avec 13 unités. L’Ittihad de Tanger, lui, occupe la 12e position avec cinq points.