Botola Pro D1 "Inwi": Le Raja et l’OCS se neutralisent

Le Raja de Casablanca et l'Olympic de Safi se sont quittés sur un nul (1-1), en match de mise à jour de la 19ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé jeudi au stade Larbi Zaouli de Casablanca.



Les Verts ont ouvert le score à la 41ème minute par Hocine Rahimi, avant que les Safiots n'égalisent par Abderrahmane Qassaq (79è). Ce nul ne change pas les positions des deux équipes. L'OCS reste 7ème avec 29 points, un rang devant le Raja qui totalise 25 unités.



La Renaissance de Berkane s'est, quant à elle, imposée (2-0) face à l'AS FAR, en match de mise à jour de la même journée, disputé jeudi soir au stade municipal de Berkane.

Les deux buts de la RSB ont été inscrits par Oussama Lamlioui, auteur d'un doublé (27è, 56è).



Grâce à cette victoire, les Oranges (46 points) creusent l'écart en tête du classement sur la Renaissance Zemamra (2è/37 pts). L'AS FAR occupe la 3-ème position avec 34 unités.