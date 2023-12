Botola Pro D1 "Inwi". Le Maghreb de Fès s’incline face à l’AS FAR, le Raja de Casablanca bat la Renaissance Zemamra

Le Maghreb de Fès s’est incliné sur sa pelouse face à l’AS FAR sur le score de 3 buts à 1, vendredi au Complexe sportif de Fès, en match comptant pour la 11ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Les buts de la victoire des Militaires ont été signés Hamza Igamane à la 47e minute, Lamine Diakité (75e) et Abdelfettah Hadraf (90e+5). Mouhcine Bouriga a inscrit le seul but des locaux (84e).

Le FUS et l’Ittihad de Tanger se sont, quant à eux, quittés sur un nul blanc (0-0), vendredi au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.



Le Raja de Casablanca, qui recevait, samedi au stade municipal de Berrechid, s'est imposé face à la Renaissance Zemamra sur le score de 2 buts à 1. La RCAZ a ouvert le score à la 30è minute grâce à Zakaria Bahrou, avant que le Raja ne prenne l'avantage par le biais de Sabir Bougrine (39è) et Naoufel Zerhouni (45è+3).



Pour ce qui est de la Jeunesse Salmi, qui recevait au stade El Bachir de Mohammedia, elle a réussi à battre, samedi, l'Union Touarga (1-0). Le seul but de la rencontre a été marqué par Youness Sakhi à la 61è minute.