Botola Pro D1: "Inwi" Le FUS surclasse le MCO L’IRT s’incline face au HUSA

Le Mouloudia d'Oujda a été battu par le FUS de Rabat deux buts à un, samedi, au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, pour le compte de la 18e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Les Fussistes ont maintenu jusqu'au dernier coup de sifflet leur avance obtenue en première période (1-0), et ont clos la rencontre sur le score de 2-1. Plus tôt cette saison, Oujda et Rabat n'avaient pas réussi à se départager pour le compte de la 3e journée (0-0). Durant la saison précédente, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul pour le compte de la 28e journée (0-0), et la formation rbatie l'avait emporté face aux Oujdis à l'occasion de la 13e journée (1-2).



Le FUS a ouvert la marque à la 31e minute avec une réalisation d'Herman Junior Kameni, avant d'augmenter son avance avec une réalisation d'Ayoub Nanah à la 83e minute. Le MCO a réduit son retard à la 90e+5 minute avec un but contre son camp de Souhail Yechou. Suite à ce match, le FUS de Rabat, 36 points, se hisse à la deuxième place du classement, tandis que le club de l'oriental est à la 14e place avec 14 points.



Le Hassania d'Agadir s'est, quant à lui, octroyé 3 points, en battant l'Ittihad de Tanger un but à zéro, au Grand stade d'Agadir, pour le compte de la même journée. Agadir l'a emporté un but à zéro après avoir terminé la première période sur un score nul de 0 partout.



Lors du début de cette saison, les Gadiris s'étaient imposés contre Tanger à l'occasion de la 3e journée (0-2). Durant la dernière saison, les deux formations n'étaient pas parvenues à se départager à l'occasion de la 30e journée (0-0), et l'équipe tangéroise avait renversé l'HUSA pour le compte de la 15e journée (1-0).



Le Hassania d'Agadir a débloqué le compteur à la 90e minute avec l'unique but du match, signé Jamal Chemakh. Parmi les joueurs de l'IRT, Zouhair El Ouassli (66e) et Nouaman Aarab (88e) ont écopé d'un carton rouge. Suite à cette rencontre, Agadir, 17 points, grimpe à la 12e place du classement, tandis que le club de la ville du Détroit est lanterne rouge avec 5 points.



Pour sa part, le Chabab de Mohammédia l'a emporté deux buts à un contre le Difaâ d'El Jadida, au stade El Bachir de Mohammedia, samedi. Mohammedia a conservé jusqu'à la dernière minute son avantage obtenu en première période (1-0), faisant passer le score à 2-1.



Durant la saison précédente, les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager à l'occasion de la 18e journée (0-0), alors que le Difaa El Jadida s'était imposé face à la formation de la ville des fleurs pour le compte de la 3e journée (1-2).



La première réalisation a été marquée à la 34e minute par Kamal El Keraa en faveur du Chabab de Mohammédia, avant que l'équipe n'augmente son avance avec un autre but d'El Keraa (53e). Le club jdidi a réduit son retard à la 86e minute avec une réalisation de Hamza Darai.



A la suite de ce match, Mohammedia grimpe à la dixième place du classement avec 23 points, tandis que le DHJ, 21 points, recule à la 11e place.