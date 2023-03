Botola Pro D1 "Inwi". Le FUS et l’OCK se neutralisent, le MAT et la RSB se quittent dos à dos

Le FUS de Rabat et l'Olympique de Khouribga se sont quittés dos à dos (1-1) à l'occasion de la 20ème journée de la Botola Pro D1, au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, samedi.



Le FUS a débloqué le compteur à la 19e minute avec une réalisation de Nanah. L'Olympique de Khouribga est revenu à la marque à la 84e minute avec un but de Najib El Mouatani.



Suite à cette rencontre, le FUS occupe la troisième place avec 38 points, alors que Khouribga, 15 points, reste à l'avant-dernière place du classement. Pour le compte de la prochaine journée, la formation rbatie évoluera à l'extérieur face à l'Ittihad de Tanger, alors que l'Olympique de Khouribga jouera à domicile contre le Maghreb de Fès.



Quant au Moghreb de Tétouan (MAT) et la Renaissance de Berkane (RSB), ils n’ont pas réussi à se départager (0-0) au stade Saniat R'mel de Tétouan.



À la suite de ce match, le MAT occupe la 11ème place du classement avec 22 points, tandis que les Berkanis, 29 points, sont sixièmes. Lors de la prochaine journée, la formation de la Colombe blanche se rendra chez le Difaâ d'El Jadida, alors que la RSB jouera à domicile face à la Jeunesse sportive Salmi.



Le Mouloudia d'Oujda (MCO) a, pour sa part, battu la Jeunesse sportive Salmi (JSS) par deux buts à zéro vendredi, au stade El Bachir de Mohammedia.



La première réalisation a été inscrite à la 81e minute par Hicham Marchad en faveur de la formation de l'Oriental. Le Mouloudia d'Oujda a ensuite doublé la mise par Paul Bassene à la 90e+7 minute. Suite à cette rencontre, le Mouloudia Oujda occupe la 13ème place avec 20 points, alors que la JSS, 25 points, est neuvième. Lors de la prochaine journée, la Jeunesse sportive Salmi évoluera à l'extérieur contre la Renaissance de Berkane, tandis que le club oujdi jouera à domicile face à l'Olympic de Safi.