Botola Pro D1 “Inwi”: L'AS FAR étrille le Youssoufia de Berrechid, la Renaissance de Berkane et le Hassania d'Agadir dos à dos

La Jeunesse de Soualem, qui recevait à Berrechid, a fait match nul face au Chabab de Mohammedia, deux buts partout, vendredi lors de la 8e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. Les buts des locaux ont été inscrits par Youssef Limouri (44e, pen) et Ayman Hadidi (62e), alors qu'Anas Moulahmi (53e, pen) et Abderrezak Ennakous (90+8e), ont marqué pour les visiteurs.



Après ce match nul, le Chabab rejoint provisoirement l’Olympic de Safi et la Renaissance de Zemamra à la neuvième place (8 pts), alors que la JSS est onzième (7 pts). La Renaissance de Zemamra (RCAZ) et le Moghreb de Tétouan (MAT) n'ont, eux aussi, pu se départager (1-1), samedi au stade Ahmed Chehoud à Zemamra, pour le compte de la même journée. Les locaux ont ouvert la marque à la 80è minute grâce à Charafeddine Boulehroud, avant que le MAT n'égalise dans le temps additionnel par l'intermédiaire de Pape Badji (90è+4, s.p.).



Au terme de ce nul, la RCAZ pointe à la 9è position avec 9 unités, tandis que le MAT se hisse provisoirement à la 2è place (14 pts), aux côtés du FUS de Rabat. L'AS FAR s'est, quant à elle, imposée face au Youssoufia de Berrechid par 4 buts à 1, samedi soir au stade municipal de Kénitra.



Les buts du club militaire ont été marqués par Lamine Diakité (2è), Ahmed Hamoudane (13è) et Ismail Ouro Agoro (84è, s.p, 90è+6), alors que Salah Essellami a inscrit l'unique but des visiteurs (64è). A la faveur de cette victoire, l'AS FAR s'empare du fauteuil de leader avec 17 points, devançant d'une seule longueur la Renaissance de Berkane, tenue en échec, plus tôt à domicile, par le Hassania d’Agadir (0-0).



De son côté, le Youssoufia de Berrechid stagne à la 14è place avec 4 unités. La Renaissance de Berkane (RSB) et le Hassania d'Agadir (HUSA) se sont pour leur part, quittés sur un nul blanc (0-0), samedi soir au stade municipal de Berkane.