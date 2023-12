Botola Pro D1 "Inwi": Duel à distance AS FAR/Raja Casablanca pour la tête du classement

L'AS FAR et le Raja de Casablanca, co-leaders de la Botola Pro D1 "Inwi" avec 20 points, se livrent un duel à distance pour la tête du classement, à l'occasion de la 11e journée.



L'équipe rbatie, qui espère se défaire du Raja et rester seule en tête du championnat, devait affronter vendredi le Maghreb de Fès, qui ambitionne, lui, de sortir de sa spirale négative.



Pour sa part, le Raja de Casablanca, qui recevra la Renaissance Zemamra, 7e avec 15 unités, est appelé à signer une victoire pour faire d’une pierre deux coups, prendre la tête du classement en cas de défaite de l’AS FAR et creuser l’écart sur la RS Berkane pts).



L’autre club de la capitale économique, le Wydad (4e, 16 pts), qui a repris confiance, après une série de contre-performances, grâce à sa victoire mercredi contre le Mouloudia d’Oujda (3-1) en match de mise à jour de la 7e journée, verra sa rencontre contre le Hassania d’Agadir, lanterne rouge, ajournée à cause de son engagement en Ligue des champions de la CAF.



Le FUS de Rabat (6e, 16 pts) accueillera, lui, l’Ittihad de Tanger (13e, 8 pts) qui devra faire un bon résultat pour s'éloigner davantage de la zone de turbulences.

En bas du classement, le Youssoufia de Berrechid (14e, 7 pts), se rendra chez l’Olympic Safi (10e, 12 pts) avec l’ambition de se relancer.



Pour sa part, le Mouloudia d’Oujda, qui a subi une 5e défaite face au Wydad, aura fort à faire pour mettre un terme à la période de vaches maigres qu'il traverse en ce moment, en se rendant chez le Chabab Mohammedia (11e, 8 pts).



Ci-après le programme de la 11e journée :

Vendredi 08 décembre (16h00) Maghreb Fès – AS FAR (18h00) FUS Rabat – Ittihad Tanger

Samedi 09 décembre : (15h00) Raja Casablanca - Renaissance Zemamra (18h00) JS Salmi – Union Touarga

Dimanche 10 décembre : (16h00) Chabab Mohammedia – Mouloudia Oujda (18h00) Olympic Safi - Youssoufia Berrechid

Reportés : Hassania Agadir – Wydad Casablanca Moghreb Tétouan – Renaissance Berkane.