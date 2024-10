Botola Pro D1 : HUSA-WAC débouche sur un score de parité

Le Hassania Agadir (HUSA) et le Wydad Casablanca (WAC) se sont neutralisés, 1 but partout, samedi soir au stade municipal de Berrechid, en match comptant pour la 5è journée de la Botola Pro D1 de football.



Le HUSA a ouvert la marque grâce à un pénalty transformé par Jamal Ech-Chamakh (51è), avant que Hamza Sakhi n'égalise pour les Rouge et blanc (69è).

Dans l’autre match programmé samedi au stade municipal de Kénitra, Le COD Meknes (CODM) s'est imposé face au Maghreb Fès (MAS) par deux buts à 0.



Les buts du CODM ont été marqués par Zouheir Eddib (45è+1) et Anas El Mahraoui (85è). Le MAS, dont le capitaine Hamza El Janati a échoué à transformer un pénalty (8è), a terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Driss El Jabali (79è).



Vendredi en ouverture de cette journée au stade El Bachir, le Chabab Mohammedia (SCCM) et la Jeunesse Sportive Soualem (JSS) n'ont pas pu se départager (0-0). Plus tôt, l'Union Touarga (UTS) a battu le Moghreb Tétouan (MAT) par 1 but à 0. L'unique but de la rencontre a été marqué par Houssam Essadak (68è).



A noter que la 5ème journée de la Botola Pro D1 devait se poursuivre dimanche avec la programmation des rencontres suivantes : DHJ-OCS, Raja-RCAZ, IRT-ASFAR et RSB-FUS.