Botola Pro D1 : Enfin, une victoire du Raja

Le Raja de Casablanca s’est imposé par 3 buts à 1 face au Hassania d’Agadir, qui recevait à Berrechid, dimanche en match de la 12ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Le Hassania a ouvert le score par le biais de Kati Katulondi (12e), alors que les Verts ont égalisé puis pris l’avantage grâce à Adam Ennaffati (35e, 90+1) et Younes Najari (56e).

Le Difaâ d’El Jadida, quant à lui, a fait match nul à domicile face à la Renaissance de Berkane, un but partout.



Les Oranges ont ouvert le score par Ayoub Khairi (24e), alors que le club doukkali a égalisé grâce à Mustapha Sahd (52e).

Suite à ce résultat, la RSB, leader, porte son actif à 27 points, alors que le Difaâ d’El Jadida rejoint l’Union Touarga à la cinquième place avec 18 unités.

La Renaissance de Zemamra a battu par 1 but à 0 le Maghreb de Fès qui recevait au stade El Bachir de Mohammédia. Amine Azri a inscrit l’unique but de la rencontre à la 1-ère minute.



Grâce à cette victoire, la Renaissance de Zemamra rejoint l’AS FAR à la deuxième place avec 20 points, tandis que le MAS partage la quatrième place avec le Wydad de Casablanca (19 pts).



Résultats

UTS-IRT : 3-1

WAC-OCS : 1-0

JSS-ASFAR : 0-3

CODM-SCCM : 1-1

MAT-FUS : 0-2

HUSA-Raja : 1-3

DHJ-RSB : 1-1

MAS-RCAZ : 0-1.