Botola Pro D1: Deuxième victoire d’ affilée pour le DHJ

Le Maghreb de Fès et le Hassania d'Agadirse sont quittéssur un nul blanc (0-0), dimanche à Fès, en match comptant pour la 7è journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Au terme de cette rencontre, le MAS se hisse à la cinquième position avec un total de 10 points, aux côtés duYoussoufia deBerrechid et de l'Ittihad deTanger. Le club d'Agadir occupe, pour sa part, la onzième place du classement avec 7 unités ex aequo avec le Moghreb de Tétouan. Plus tôt dans la journée, la Renaissance deBerkane et leChabab de Mohammedia se sont quittés sur un match nul (1-1), alors que le Rapide Oued Zem s'est incliné à domicile face au Difaâ d'El Jadida (0-2). LesJdidis ont ouvert le score dès la 16è minute par le biais de Khalid ElGhafouli avant que son coéquipier kényan Masoud Juma ne double la mise pourlesJdidis.Grâce à cette victoire, leDifaâ se hisse à la dixième position du classement avec un total de 8 points, tandis que son adversaire du jour stagne à la douzième place avec 6 unités, ex aequo avec le FUS de Rabat, le Hassania d'Agadir et la Renaissance de Zemamra. Quant au match RSB-SCCM, il s’est soldé, comme précité, sur une issue de parité, un partout. L’équipe du Chabab a pris l'avantage à la 76è minute par l’entremise de Kamal El Kraa, avant que Mohcine Iajour ne remette les pendules à l’heure du point de penalty (87è). Au terme de ce nul, les hommes de Tarik Sektioui ont rejoint l’Olympic Safi à la 3è place avec 11 points, alors que le Chabab Mohammedia porte son actif à 9 unités et partage la 8è place avec l’AS FAR et le Moghreb de Fès. Le Raja de Casablanca, qui a validé son billet pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF aux dépens de l'US Monastir, recevra jeudi prochain l'Ittihad de Tanger pour le compte de cette même journée. Pour rappel, le bal de cette journée a été ouvert vendredi par la rencontre ayant opposé, au stade Bachir à Mohammedia, la RCAZ au WAC et qui s’est soldée au profit des Rouges, leaders, par 2 à 1. Samedi, trois matches ont été au programme et se sont tous achevés en faveur des clubs visiteurs : MAT-OCS : 1-3, FUS-CAYB : 1-2 et MCO-ASFAR : 1-2