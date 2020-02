Botola Pro D1 : De belles affiches en perspective

Le championnat national de football, Botola Pro D1, se poursuivra ce week-end et jusqu’à mardi pour le compte de la 17ème journée avec en prologue trois belles affiches prévues samedi.

Le bal de la compétition sera ainsi ouvert à partir de 16 heures par la rencontre DHJ-IRT qui aura pour cadre le stade El Abdi à El Jadida. Les Doukkalis, qui restent sur une victoire au détriment du WAC auront à cœur de conserver cet élan face à une formation tangéroise qui s’était ressaisie lors de sa dernière sortie face au FUS mais se trouve encore sommée de réussir un bon résultat du côté d’El Jadida dans l’espoir de troquer son 15ème poste de relégable contre une place du bas du tableau.

Toujours samedi mais à 17 heures, le WAC sera certainement attendu de pied ferme par le CAYB au Complexe municipal de Berrechid. Les locaux, qui viennent de se séparer de leur coach tunisien Farid Chouchane, sont conscients de l’âpreté de la tâche face à un Wydad, certes, leader, mais qui traverse une mauvaise passe qui, au cas où elle se prolongerait, risquerait de lui coûter cher.

Sans certains de ses joueurs cadres, à commencer par les deux ailiers Aouk et Haddad, le Wydad est tenu de secouer le cocotier afin que le calme puisse régner de nouveau dans la demeure. Sauf que les Hrizis ne sont pas prêts à lâcher du lest, surtout qu’ils ont une petite revanche à prendre sur ce même Wydad qui les avait battus à l’aller.

Le stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat sera le théâtre d’une partie qui s’annonce sous de bons auspices : Le FUS, septième avec 23 points, recevra le Mouloudia d’Oujda troisième qui a déjà atteint la barre des 30 unités. Voilà deux protagonistes qui affichent une bonne forme et qui ont surtout les moyens de préserver cette cadence susceptible de les placer aux avant-postes.

Dimanche, virée à haut risque de la RSB à Oued Zem. Ce n’est pas gagné d’avance pour les Berkanis dauphins et qui peinent ces derniers temps en championnat face à un RCOZ qui voudrait rectifier le tir après avoir cédé le pas devant le Mouloudia d’Oujda.

Déplacement également périlleux pour l’OCK à Agadir pour jouer le Hassania local. Deux mal barrés du concours qui se partagent la même place (13ème avec 16 pts) et sur le papier, ce sont les Soussis qui partiront avec les faveurs des pronostics, d’autant plus que le moral y est puisqu’ils restent sur un nul ramené de Berkane alors que leur adversaire du jour a été accroché par l’OCS.

Cette journée devrait reprendre, en principe, ses droits lundi avec le match Raja-RCAZ. Une confrontation qui pourrait être reportée au cas où la Commission de programmation de la LNFP répondrait favorablement à la demande du Raja qui souhaite avoir davantage de temps pour préparer au mieux son quart de finale aller de la Ligue africaine des clubs champions, vendredi prochain à Casablanca, contre le TP Mazembe de la RD.Congo.

Les deux derniers matches de la 17ème manche sont programmés mardi prochain et opposeront l’OCS à l’ASFAR et le MAT au RBM.