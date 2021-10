Botola Pro D1: De belles affiches à l’ ordre du jour

La huitième journée du championnat national de football Botola Pro 1 Inwi se poursuivra en cette fin de semaine avec des matchs intéressants. Après les rencontres qui devaient opposer vendredi le SCCM au HUSA et le CAYB à l’OCS, trois autres sont programmées ce samedi.



Ainsi, à 16h, le FUS reçoit l’OCK avec un seul objectif, à savoir s’accaparer les points de la partie pour se relancer dans l’exercice. 14e avec cinq unités au compteur, les Rbatis peinent à renouer avec la victoire et risquent, en cas d’une nouvelle déconfiture, de compromettre leurs chances de se hisser en haut du tableau. En face, l’OCK n’est pas mieux loti. Avec deux points d’avance sur leur adversaire du jour, les hommes de Karkach savent qu’une défaite les enverra dans la zone des turbulences et, par conséquent, ravivera le doute des saisons passées.



A 18h30, le stade El Abdi à El Jadida vibrera au rythme de l’affiche de la journée, celle opposant le DHJ au Raja de Casablanca. 3e avec quatorze points et ayant raté leur dernière sortie à Fès, les locaux tenteront de se racheter, même aux dépens d’un adversaire de taille, le RCA. Une mission difficile mais pas impossible, surtout que le club a fait preuve de solidarité entre ses éléments lors des grands rendez-vous. De l’autre côté, les coéquipiers d’Anas Zniti sont conscients de l’enjeu et n’auront d’yeux que pour la victoire qui leur permettra de conforter leur place.



A 20h30, le MCO accueille la JSS au stade municipal d’Oujda. Un mach équilibré entre deux formations qui occupent le milieu du classement avec un petit avantage pour les locaux qui espèrent profiter du fait de jouer à domicile pour devancer une équipe de la JSS qui sait tenir tête aux grands.



Pour ce qui est de dimanche, la RSB, 6e au classement avec neuf points, accueillera l’IRT, avant-dernier de la classe à partir de 16h. Les Berkanis sont favoris face à une équipe qui peine à trouver son rythme de croisière.



L’autre affiche de la journée mettra aux prises au complexe Mohammed V de Casablanca le leader, le WAC, et le MAS. Un match qui, dans d’autres circonstances, aurait drainé les grandes foules. Une belle affiche donc entre deux formations qui prônent le jeu offensif. Les locaux, qui ne veulent rien lâcher, sont favoris pour empocher les points de la partie.



Et pour clore la journée, le RCOZ reçoit l’AS FAR dans un match qui ne manquera pas de suspense du fait que, lanterne rouge avec trois unités au compteur, les locaux savent qu’une nouvelle défaite ne ferait qu’enliser davantage le club en bas du tableau. Pour leur part, les coéquipiers de Réda Slim chercheront à l’emporter pour améliorer leur classement.



Khalil Benmouya



Programme

Samedi

16h00: FUS de Rabat - Olympique Khouribga

18h15: Difaa El Jadida - Raja de Casablanca

20h30: Mouloudia d’Oujda - Jeunesse sportive Salmi

Dimanche

16h00: Renaissance de Berkane - Ittihad de Tanger

18h15: Wydad de Casablanca - Maghreb de Fès

20h30: Rapide Oued Zem - AS FAR



A noter que les matches SCCMHUSA et CAYB-OCS devaient avoir lieu vendredi.