Botola Pro D1: Carton plein de la RSB

La Renaissance de Berkane (RSB) a largement battu le Youssoufia de Berrechid (CAYB) par 4 buts à 1, mercredi au stade municipal de Berkane, pour le compte de la 15e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Le Youssoufia a ouvert la marque à la 45e minute suite à une réalisation de Said El Aoufir. Les Berkanis sont revenus à la marque à la 51e minute, par le biais de Youssef Al Fahli. Grâce à des réalisations de Kisinda Tuisila à la 53e minute, de Youssef Ezzaghoudi à la 55e minute et de Hamza Regragui à la 89e minute, la RSB a pris l'avantage.



Suite à cette rencontre, la Renaissance de Berkane grimpe à la troisième place du classement avec 23 points, alors que le Youssoufia, 18 points, occupe la 11e place.



Dans l’autre match disputé mercredi au stade municipal de Berrechid, la Jeunesse sportive Salmi (JSS) a battu l'Olympic de Safi (OCS) par 2 buts à 1.



L'ouverture du score pour l'OCS a été signée Moncef Amri à la 19e minute. Le club de Had Soualem a recollé au score à la 44e minute suite à un but contre son camp d’Amri. La JSS a pris l'avantage à la 78e minute grâce à Mostapha Sahd.



Au terme de cette rencontre, la Jeunesse sportive Salmi, 23 points, se hisse à la cinquième place, alors que l'OCS est 12e avec 16 points.



Le troisième match programmé mercredi a vu le Difaâ d'El Jadida (DHJ) disposer à domicile du Rapide Oued Zem (RCOZ) par 2 buts à 0.



Les Jdidis ont ouvert le score dès la première minute suite à un but de Zakaria Hadraf, avant d'augmenter leur avance par Ayoub El Gaadaoui à la 45e+1 minute.



Suite à ce résultat, le Difaâ d'El Jadida grimpe à la cinquième place avec 23 points, tandis que le RCOZ, 10 points, est dernier du classement.



Deux matches comptant pour cette journée devaient opposer jeudi le Raja au MAS et l’ASFAR à l’OCK.



Le bal de cette journée, ultime acte de la phase aller avant la trêve, a été ouvert mardi. Le WAC, leader, a cédé le pas devant le FUS (3-2), au moment où l’IRT a eu raison du HUSA par 1 à 0, alors que la rencontre MCO-SCCM s’est terminée sur un score de parité, un partout.