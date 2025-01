Botola Pro D1 : Bonnes opérations du WAC, de la RCAZ et du MAS

Le Wydad de Casablanca s'est imposé à domicile face à l'Union Touarga (2-1), en match de la 18ème journée de la Botola Pro D1 de football, disputé dimanche soir au stade Larbi Zaouli.



Les visiteurs ont ouvert le score par le biais de Youssef Kajai à la 17ème minute de jeu, avant que Mohamed Rayhi (23è) n'égalise pour le WAC sur penalty. Le but victorieux des Rouge et Blanc a été signé Mehdi El Moubarik (87è).



De son côté, la Renaissance Zemamra a battu le Hassania d’Agadir sur le score de 2 buts à 0, match disputé au stade Ahmed Choukri à Zemamra. Les buts des locaux ont été l’œuvre de Abdelhay El Forsy (51è) et Marouane Oukeddou (85è).



Grâce à cette victoire, la Renaissance Zemamra conforte sa 2ème place au classement avec 34 unités, tandis que le Hassania d’Agadir est 11è (20 pts).



Le Maghreb de Fès n’a pas été en reste, surclassant, au stade Hassan II, le Moghreb de Tétouan (2-1). Les buts du MAS ont été inscrits par Achraf Harmach (20è) et Hamza Janati (29è). Entretemps, les visiteurs ont réduit le score par Mohamed Lafkih (24è).



Cette 18ème journée de la Botola a été entamée samedi par la programmation de deux rencontres. Ainsi, l’Olympique de Safi a eu raison du Chabab Mohammédia (2-1), tandis que la Jeunesse Sportive de Soualem a été accrochée par le COD Meknès, un but partout.



A noter que cette manche a été amputée de trois matches, à savoir ASFAR-DHJ, FUS-Raja et IRT-RSB, en raison de l’engagement le week-end dernier des Militaires, des Verts et des Berkanis en compétitions africaines interclubs.