Botola Pro 1: De belles affiches d’ entrée

Le championnat national de football Botola Pro D 1 Inwi reprend du service en cette fin de semaine avec des matchs qui ne manquent pas d’intérêt pour diverses raisons. Après les deux rencontres de vendredi entre le CAYB et le RCA, d’un côté, et l’OCS et le DHJ de l’autre, trois autres confrontations sont programmées ce samedi.



A Khouribga, à partir de 17h, l’OCK, qui retrouve la D1, accueille le MCO au Complexe de l’OCP. Une occasion pour les deux clubs de confirmer leur parcours de la saison passée, avec un petit avantage pour les locaux qui disposent d’un effectif solide, capable de battre les meilleures équipes de l’élite. En face, le MCO ne sera pas une proie facile, d’autant que le club oujdi a revu à la hausse ses objectifs pour le présent exercice.



A 19h15, le stade Bachir de Mohammedia sera le théâtre d’une belle affiche entre le SCCM et le FUS. Les deux formations ont eu beaucoup de difficultés la saison dernière. Mais depuis l’arrivée de Fakhir à la tête du staff technique du SCCM, le groupe semble avoir retrouvé ses marques, ce qui ne fut pas le cas pour le FUS qui n’a assuré son maintien la saison passée que lors de la dernière journée.



A 21h30, le HUSA reçoit le RCOZ au Grand stade d’Agadir. Là aussi les deux équipes ont peiné pour rester parmi les grands. Le match sera l’occasion pour les deux entraîneurs de corriger les erreurs de la saison passée et d’enregistrer un bon résultat qui leur permettra d’entreprendre la suite du championnat avec optimisme.



Pour ce qui est de dimanche, deux matchs sont au programme. Le champion en titre, le WAC, accueille au Complexe sportif Mohammed V l’IRT. Les locaux, sous la houlette de Walid Regragui, sont déterminés à réussir leur saison. Jouant sur plusieurs tableaux, les coéquipiers d’El Guerti veulent faire oublier à leurs supporters les ratés de la dernière saison, sauf que la mission ne sera pas facile face à des Tangérois qui ont souvent signé de belles performances contre les équipes casablancaises.



A 21h30, le MAS reçoit la RSB au Grand stade de Fès. Deux équipes qui se sont bien préparées pour l’actuel exercice et qui ne souhaitent pas entamer la nouvelle saison sur une mauvaise note.



Le match devant opposer l’AS FAR au nouveau promu, la JSS, se jouera mercredi 15 septembre au Complexe sportif Moulay Abdellah à partir de 17h.



Khalil Benmouya



Programme:

Samedi

(17h00) Olympique Khouribga – Mouloudia d’Oujda

(19h15) Chabab Mohammedia – FUS de Rabat

(21h30) Hassania d’Agadir – Rapide Oued Zem

Dimanche

(17h00) Wydad de Casablanca – Ittihad Tanger

(21h30) Maghreb de Fès – Renaissance Berkane

Mercredi 15 septembre

(17h00) AS FAR – Jeunesse sportive Salmi

A signaler que les matches opposant le Youssoufia de Berrechid au Raja de Casablanca et l’Olympic de Safi au Difaâ d’El Jadida devaient être disputés vendredi.