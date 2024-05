Botola : Le Raja à l’assaut de la RSB

Les U20 s’imposent face à la RDC



La sélection nationale des moins de 20 ans (U20) s’est imposée face à son homologue de la RD Congo sur le score de 2 buts à 0, en match amical disputé mercredi au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Les buts de l’équipe nationale ont été inscrits par Adam Boayar (6e) et Mouad Dahak (43e).

Le deuxième acte de cette double confrontation amicale face à la RD Congo est prévu samedi au Complexe Mohammed VI de football à partir de 18h00.

Ces deux rencontres entrent dans le cadre des préparations de la sélection U20 pour le tournoi nord-africain, qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie.



Le FUS à la 4ème édition de la BAL



La quatrième édition de la Basketball Africa League (BAL) 2024 se tient du 24 mai au 1er juin à Kigali avec la participation du Fath Union Sports (FUS) de Rabat.

Fruit d'un partenariat entre la Fédération internationale de basketball (FIBA) et NBA Afrique, cette 4ème édition de la BAL connaît la participation des 8 clubs. Il s'agit, en plus du FUS de Rabat, de Petro Atletico (Angola), Al Ahly (Egypte), d’Al Ahly (Libye), de Rivers Hoopers (Nigeria), d’AS Douanes (Sénégal), de Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et de l’US Monastir (Tunisie).

Le représentant du basketball marocain entamera la compétition vendredi en croisant le fer avec Al Ahly d'Egypte pour le compte des matchs de classement, alors que Cape Town Tigers affrontera Al Ahly libyen.

Samedi, le club sénégalais de l'AS Douanes jouera contre Rivers Hoopers du Nigeria, tandis que Petro Atletico défiera de l'US Monastir.

Les rencontres des quarts de finale se joueront les 26 et 27 mai, tandis que les demies-finales auront lieu le 29 du même mois. La finale de la compétition se jouera, quant à elle, le 1er juin.

Un total de 12 équipes africaines ont pris part à la BAL 2024, qui s'est déroulée sous forme de 3 conférences (Kalahari, Nile et Sahara), réunissant 4 clubs, dont chacun affronte les 3 autres à deux reprises. Les deux meilleurs clubs de chaque conférence, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se sont qualifiés pour cette 4ème édition à Kigali.



Course féminine de Harhoura



L'Association "Bassma" organise, le 26 mai courant, la 3e édition de la course féminine sur route de Harhoura.

Cette course, dont le départ sera donné de la place Casino Beach à Harhoura à 10h00, vise à contribuer à la promotion du sport féminin comme moyen d’intégration sociale tout en inculquant l’esprit sportif aux jeunes générations, indique un communiqué de l'association.

Cette manifestation sportive, organisée en collaboration avec la préfecture de Skhirat-Témara, ambitionne de renforcer la participation des femmes aux activités sportives et consolider leur rôle pionnier dans la société, précise l’association, présidée par l’ancienne athlète Btissam Lakhouad.

Le comité d’organisation de cette édition table sur une participation record des femmes et des filles des villes de Témara et Harhoura et des régions avoisinantes.