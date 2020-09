Bonne opération de la RSB

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) s'est imposée, mercredi soir à domicile, face à l'AS FAR sur le score de 2 buts à 1, en match de mise à jour de la 25è journée de la Botola Pro D1. Le capitaine de la RSB, Mohammed El Aziz, a offert la victoire aux siens (7è, 62è s.p), alors que Hamza Goudali avait égalisé entre-temps pour les Militaires (37è). A la faveur de ce succès, les Berkanis ont rejoint à la 2è place le Wydad Casablanca avec 47 unités, tandis que l'AS FAR occupe toujours la 6è position avec 36 points.



Par ailleurs et pour le compte de cette même journée, l'Ittihad de Tanger (IRT) et la Renaissance Zemamra (RCAZ) se sont quittés sur un nul blanc (0-0), mardi soir au Grand stade de Tanger.



Suite à ce résultat, qui n'arrange en rien les affaires des deux protagonistes qui cherchent à s'extirper de la zone de turbulences, l'IRT stagne à la 13è place avec 27 points, devançant son adversaire du jour d'une unité (14è/26 pts).



A noter que le 3ème match comptant pour cette 25ème journée est le derby WACRaja qui devait avoir lieu hier soir au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.