Bonne opération de l’IRT et du CAYB

L' Olympic de Safi (OCS) s'est incliné face à l'Ittihad de Tanger (IRT) sur le score de 1 but à 0, dans le cadre de la 13e journée de la Botola Pro D1 "Inwi", dimanche au Grand stade de Tanger. Après avoir achevé la première période sur un score nul, le club tangérois s'est finalement imposé à la faveur d'un but de Noamane Aarab (61è). Au terme de ce match, la formation de la ville du Détroit se hisse à la huitième place avec 17 points, tandis que la formation safiote, 13 points, se maintient à la 12e place. Dans l’autre match disputé dimanche, le Youssoufia de Berrechid (CAYB) a surclassé la Jeunesse sportive Salmi (JSS) au stade Larbi Zaouli de Casablanca. La première réalisation a été marquée à la 62e minute par El Karoui en faveur du club de Had Soualem. Le CAYB est revenu à la marque à la 71e minute par le biais d'Abdelkhalek Aït Ourehbi. Le Youssoufia de Berrechid a pris l'avantage à la 90+2è minute grâce à Mouad Fekkak. A la suite de ce match, le CAYB, 15 points, se hisse à la neuvième place du classement, alors que la Jeunesse sportive Salmi demeure à la cinquième place avec 19 points.