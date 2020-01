Bonne entame de l’EN à la CAN futsal à Laâyoune

L'équipe nationale s'est imposée 3/0 face à la Libye dans le deuxième match (groupe A) de la 6ème édition de la Coupe d'Afrique des nations de futsal Total 2020 disputé mardi soir à la salle Hizam à Laâyoune.

Les buts de la sélection marocaine ont été inscrits par Saad Knia, Anas El Ayyane et Mohamed Jaouad.

En match d'ouverture de ce championnat, la Guinée Equatoriale avait battu dans le même groupe l'Ile Maurice 4-2.

Le Maroc, tenant du titre, affrontera la Guinée Equatoriale le 31 janvier, avant de rencontrer l'Ile Maurice le 1er février.

Les équipes du groupe B devaient entrer en compétition mercredi avec les matches Egypte-Guinée et Angola-Mozambique. A noter que le top départ de la 6ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de futsal Total 2020 a été donné mardi après-midi à la salle Hizam à Laâyoune, après une cérémonie d’ouverture haute en couleur aux rythmes de la musique et chants marocains hassanis.

Cette cérémonie d'ouverture s’est déroulée en présence du président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, du président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekja, ainsi que d’autres figures nationales et africaines du monde du sport.