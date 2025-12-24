Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Bon début de l’Egypte et de l’Afrique du Sud

CAN 2025

Mercredi 24 Décembre 2025

Bon début de l’Egypte et de l’Afrique du Sud
Autres articles
La sélection égyptienne de football s’est imposée face à son homologue zimbabwéenne sur le score de 2 buts à 1, en match de la 1ère journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2025), disputé lundi soir au stade Adrar d’Agadir.

Le Zimbabwe a ouvert le score à la 20e minute par Prince Dube. L’Egypte est revenue au score à la 64e minute grâce à Omar Marmoush, avant de prendre l’avantage dans le temps additionnel par Mohamed Salah (90+1).

Plus tôt dans la journée, l’Afrique du Sud s’est imposée face à l’Angola sur le score de 2 buts à 1, lors de l’autre rencontre du groupe B.
Les Bafana Bafana ont ouvert le score à la 20e minute par Oswin Appollis, auteur d'une frappe du pied droit sur une passe décisive de Lyle Foster.

L'Angola est revenu à hauteur à la 35e minute grâce à Show, qui a conclu du pied droit un centre de Fredy consécutif à un coup franc.
Au retour des vestiaires, l'Afrique du Sud, disposée en 4-4-2, a accentué sa pression face à une sélection angolaise alignée en 3-5-2.

Cette domination a été récompensée à la 51e minute, lorsque Moremi, entré en jeu à la pause, a conclu une contre-attaque rapide d'une frappe du pied gauche, sur une passe de Mokoena.

Malgré plusieurs tentatives angolaises en fin de rencontre, dont un corner dangereux à la 89e minute et un ultime changement offensif à la 90e+2, les Sud-Africains ont su préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final (90e+5).

A l’issue de cette première journée, l’Egypte et l’Afrique du Sud occupent la tête du classement du groupe B avec trois points chacune.

Les prochaines rencontres du groupe B sont prévues vendredi. L’Angola affrontera le Zimbabwe, tandis que l’Egypte sera opposée à l’Afrique du Sud.

Programme

Mercredi
1ère journée
Groupe E
13h30 : Burkina Faso-Guinée Equatoriale
16h00 : Algérie-Soudan
Groupe F
18h30 : Côte d’Ivoire-Mozambique
21h00 : Cameroun-Gabon

Libé

Lu 170 fois

Tags : Afrique du Sud, CAn 2025, Egypte

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication