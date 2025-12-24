Bon début de l’Egypte et de l’Afrique du Sud

-
-
-
-
-
Le Zimbabwe a ouvert le score à la 20e minute par Prince Dube. L’Egypte est revenue au score à la 64e minute grâce à Omar Marmoush, avant de prendre l’avantage dans le temps additionnel par Mohamed Salah (90+1).
Plus tôt dans la journée, l’Afrique du Sud s’est imposée face à l’Angola sur le score de 2 buts à 1, lors de l’autre rencontre du groupe B.
Les Bafana Bafana ont ouvert le score à la 20e minute par Oswin Appollis, auteur d'une frappe du pied droit sur une passe décisive de Lyle Foster.
L'Angola est revenu à hauteur à la 35e minute grâce à Show, qui a conclu du pied droit un centre de Fredy consécutif à un coup franc.
Au retour des vestiaires, l'Afrique du Sud, disposée en 4-4-2, a accentué sa pression face à une sélection angolaise alignée en 3-5-2.
Cette domination a été récompensée à la 51e minute, lorsque Moremi, entré en jeu à la pause, a conclu une contre-attaque rapide d'une frappe du pied gauche, sur une passe de Mokoena.
Malgré plusieurs tentatives angolaises en fin de rencontre, dont un corner dangereux à la 89e minute et un ultime changement offensif à la 90e+2, les Sud-Africains ont su préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final (90e+5).
A l’issue de cette première journée, l’Egypte et l’Afrique du Sud occupent la tête du classement du groupe B avec trois points chacune.
Les prochaines rencontres du groupe B sont prévues vendredi. L’Angola affrontera le Zimbabwe, tandis que l’Egypte sera opposée à l’Afrique du Sud.
Mercredi
1ère journée
Groupe E
13h30 : Burkina Faso-Guinée Equatoriale
16h00 : Algérie-Soudan
Groupe F
18h30 : Côte d’Ivoire-Mozambique
21h00 : Cameroun-Gabon