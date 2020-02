Blessée et exténuée, Madonna annule deux nouveaux concerts

Après des annulations à Boston en novembre et à Lisbonne en janvier, Madonna a rayé de son calendrier deux concerts à Londres, ceux du 4 et du 11 février. La chanteuse a prévenu ses admirateurs directement sur Instagram. Où elle fait état du mal qui la ronge. «J’ai plusieurs blessures», confie-t-elle, sans préciser leur nature. Et même si elle a «opté pour des chaussures plates» durant le spectacle afin de limiter ses souffrances, la chanteuse de 61 ans confie devoir endurer de la rééducation avant et après les shows. Six heures par jour en tout.

«Je fais trois fois trop de shows que ne peut le supporter mon corps», écrit Madonna, en dessous d’une photo où on la voit les yeux fermés, la mine grave, des années en moins. Déjà en novembre dernier, elle avait dit être «accablée par la douleur », avant d’annuler sa présence à Boston. «C’est un miracle si j’ai tenu jusque-là», avance cette fois la star, avant de s’en remettre à «la volonté de Dieu».

Pour autant, Madonna ne se veut pas alarmiste. «Je suis déterminée à aller jusqu’au bout» de la tournée Madame X, peut-on lire sur Instagram. Dans les réponses que son message a suscitées, des centaines de mots d’affection et d’encouragement ont fleuri. Certains fans l’implorent d’annuler l’ensemble de ses concerts.

Madonna a-t-elle programmé trop de dates pour son passage en Europe? Huit concerts étaient ainsi prévus à Lisbonne, quinze sont programmés à Londres et quatorze à Paris, au Grand Rex. Un rythme effréné qui suscite l’inquiétude des médecins de la chanteuse. Sa carrière a connu des périodes plus heureuses. L’année dernière, au moment de l’Eurovision, ses fausses notes n’avaient pas échappé aux téléspectateurs du monde entier.