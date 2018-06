Blatter ne voit pas pourquoi il embarrasserait Infantino

"Nous avons de bons contacts avec M. Infantino (actuel président de la Fifa), il ne devrait pas être embarrassé parce que je vais voir des matches", a déclaré jeudi Sepp Blatter, président déchu de la Fifa, actuellement en visite en Russie pendant le Mondial-2018.

L'ex-dirigeant suisse de 82 ans, contraint à la démission alors que son instance était en plein scandale planétaire de corruption, est remplacé depuis février 2016 à la tête de la Fifa par son compatriote. Malgré sa suspension de toute activité liée au football - dans la fameuse affaire du paiement controversé à Michel Platini, ex-président de l'UEFA - M. Blatter avait prévenu à plusieurs reprises qu'il répondrait favorablement à l'invitation du président russe Vladimir Poutine pour assister au Mondial. "J'ai dîné avec M. Poutine (mercredi) soir, il faut saluer la Russie pour l'organisation de la Coupe du monde, et naturellement le chef de l'Etat", a exposé M. Blatter, qui ne veut pas "mélanger sport et politique". M. Blatter assistera à la rencontre entre le Costa Rica et le Brésil (groupe E), vendredi à Saint-Pétersbourg, avant de rentrer en Suisse, selon son entourage. "Je suis heureux d'être ici. C'est la première fois que je prends l'avion (depuis décembre 2015 et sa suspension). J'ai été très touché par ce jour (le 21 décembre, début de sa suspension) où je n'ai pas été protégé par les autorités de mon propre pays", a-t-il encore confié.

Et d'après lui, l'Europe devrait-elle avoir la prochaine Coupe du monde à attribuer? "J'ai déjà dit que le jeu devrait revenir aux îles britanniques", a-t-il conclu.

En 2022, le Qatar sera le pays hôte et l'édition 2026 sera organisée par le trio Etats-Unis/Mexique/Canada.