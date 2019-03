Björk réédite tous ses albums en cassettes colorées

La chanteuse islandaise a annoncé la réédition de l'intégralité de sa discographie en cassettes, de son tout premier album "Debut" (1993) au dernier "Utopia" (2017).

Cette collection vintage paraîtra en édition limitée le 26 avril. A noter que chaque cassette affichera une couleur différente assortie à la pochette originale de l'album. Chaque cassette sera commercialisée séparément, mais un coffret spécial des neuf sera aussi proposé.

Cette annonce fait suite à une récente initiative "vintage" de la chanteuse. La semaine dernière, son label One Little Indian a mis en vente plusieurs t-shirts affichant les logos de plusieurs anciens albums de Björk.

L'Islandaise prépare par ailleurs une nouvelle "expérience live" qui débutera en mai à The Shed de New York. Ses performances, intitulées "Cornucopia", permettront de retrouver Viibra, l'ensemble de flûtistes islandais qui avaient collaboré à son dernier LP et à sa dernière tournée. La production de ces concerts théâtralisés est supervisée par John Tiffany, le metteur en scène de la pièce "Harry Potter and the Cursed Child."