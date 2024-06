Binter reprend sa liaison aérienne entre Tanger et Gran Canaria

La compagnie aérienne Binter Canarias a repris, mercredi, ses vols directs entre l'aéroport de Tanger (TNG) et celui de Gran Canaria (LPA), et ce en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT).



Ces vols seront opérationnels jusqu'à la fin du mois d'octobre avec une liaison par semaine, étendant ainsi la période de connexion par rapport à l'année précédente. Les départs auront lieu tous les mercredis à 14h10 avec arrivée dans l'archipel à 17h50, tandis que les vols retour partiront de Gran Canaria à 10h10 pour arriver à Tanger à 13h25.



Après un vol de près de quatre heures, l’avion ATR72 de Binter s'est posé sur l'aéroport de Tanger Ibn Battouta, avec à son bord les premiers passagers à emprunter cette ligne, avant de laisser place aux passagers embarquant depuis Tanger.



Dans une déclaration à la MAP, le responsable de la communication internationale chez Binter, Borja Bethencourt, s’est félicité de l’ouverture de cette ligne estivale à partir de l’aéroport de Tanger, qui a connu un grand succès l’année dernière, soulignant que la compagnie offre cette saison 35,8% de sièges en plus par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi 1.890 sièges disponibles sur la route.



"Cette progression et l'extension de la période de vols démontrent l'engagement de la compagnie envers le Maroc", a-t-il relevé, notant que "l'ouverture de cette ligne a été très bien accueillie l'année dernière et nous pensons qu'il en sera de même cette année, car il s'agit d'une offre visant à stimuler le tourisme entre les Canaries et le Maroc".



Les passagers du premier vol vers Gran Canaria se sont réjouis de l'inauguration de ce trajet direct, qui élimine les nombreuses escales, que ce soit à Madrid ou dans les aéroports marocains, soulignant que l'aéroport de Tanger a considérablement élargi son offre, avec des liaisons vers plusieurs pays européens, au grand bonheur des voyageurs.



Cette initiative a été rendue possible grâce à la relation exceptionnelle qu'entretien Binter avec l'ONMT et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord de collaboration entre les deux parties, visant à renforcer leur engagement envers la reprise du tourisme et la connectivité avec les Canaries.



La compagnie propose également cette année son produit Discover Stopover pour les habitants de Tanger, qui souhaitent combiner deux îles en un seul voyage, rendant possible de visiter 3 îles ou plus des Canaries grâce au AirPass, disponible à l'achat sur le site web.



Les passagers de ces trajets pourront profiter des avantages distinctifs du produit offert par Binter, avec un service de haute qualité à bord, axé sur l'offre de la meilleure expérience client, incluant de larges commodités, comme une collation gourmet offerte pendant le vol, ainsi qu'un voyage confortable à bord de leur flotte moderne d'avions.



Il est à noter que Binter renforcera également ses liaisons avec Agadir, avec un deuxième vol hebdomadaire pendant les mois de juillet, août et la première quinzaine de septembre.



En outre, Binter rappelle qu'elle a inauguré l'année dernière de nouveaux bureaux de service à la clientèle à Agadir, dans le but de se rapprocher de ses passagers et des agences de voyages partenaires, offrant ainsi des services locaux.