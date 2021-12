Billie Eilish prépare déjà son 3ème album

Billie Eilish est d’ores et déjà en train de travailler sur son troisième album. La star a dévoilé son dernier disque “Happier than ever” en début d’année et elle serait déjà en train de se pencher sur son successeur.



Son frère Finneas O'Connell a effectivement confirmé cette bonne nouvelle auprès du magazine Rolling Stone, expliquant qu'ils sont "exaltés" à l'idée de s'atteler à ce nouveau projet.



"On a le filet dans l'océan, et on essaie de ramasser les déchets", a-t-il confié, admettant qu'ils ont encore beaucoup de boulot à faire. "On va regarder tout ça et on va dénicher le trésor. J'ai hâte, je pense que nous avons beaucoup à dire."



Cependant, Finneas a précisé que Billie ne sortira pas son album en 2022, insistant sur le fait que leur tournée "Happier than ever" est leur priorité pour le moment.



"Cette tournée est cet album. On a joué dans quelques festivals, mais on n'a pas donné de concerts et on a vraiment hâte de chanter "Happier than ever" sur les routes", a déclaré le chanteur. "Donc même si l'album est prêt en février, on le repoussera un peu. Car j'aime laisser nos projets respirer... Il ne faut pas marcher sur les pieds d'un album comme ça."