Billie Eilish annonce l’ annulation de sa tournée interrompue par la pandémie de Covid

Les fans de Billie Eilish devront se faire une raison. Dans une story publiée récemment sur Instagram, la chanteuse américaine de 18 ans annonce que sa tournée mondiale “Where Do We Go? World Tour”, n’aura finalement pas lieu. Elle avait été interrompue en mars à cause du coronavirus, et il était jusqu’à présent question d’un report - sans date précise.



“Nous avons étudié autant de scénarios différents que possibles pour la tournée mais aucun n’est possible et, même si je sais qu’un grand nombre d’entre vous souhaitent conserver leurs tickets et leurs pass VIP, la meilleure chose que nous puissions faire, c’est remettre l’argent entre vos mains aussi vite que possible.”



“Surveillez vos e-mails pour des informations supplémentaires de vos points de vente”, poursuit-elle. “Quand nous serons prêts et que ce sera sans danger, nous vous dirons quand tout le monde pourra racheter des tickets pour la tournée suivante.” Billie Eilish n’a pu assurer que trois concerts avant que sa tournée ne soit interrompue. Elle devait se produire aux quatre coins du globe, de l’Amérique du Nord à l’Asie en passant par l’Amérique du Sud et l’Europe. Faute de tournée, Billie Eilish a donné un concert virtuel le 24 octobre dernier.