Billie Eilish admet avoir essayé de perdre du poids avec des pilules

Billie Eilish a admis avoir essayé les pilules amaigrissantes lorsqu'elle n'avait que 12 ans. En interview avec Vanity Fair, la chanteuse de 18 ans a effectivement confié que ses complexes corporels avaient commencé très tôt et auraient pu énormément nuire à sa santé mentale et physique. "Je me souviens avoir pris une pilule qui était censée me faire perdre du poids mais qui ne faisait que me faire faire pipi au lit quand j'avais 12 ans", a-t-elle partagé. "C'est juste fou. Je ne peux même pas croire que je... wow. Ouais."



Au cours de cette interview, Billie a également évoqué la controverse qui est survenue en 2020 lorsque des photos d'elle dans un t-shirt près du corps ont suscité des commentaires négatifs sur son apparence, avouant que sa famille s'était inquiétée de l'effet que ces trolls auraient sur elle. "Je pense que mon entourage était plus inquiet que moi", a-t-elle expliqué. "Parce que la raison pour laquelle je m'automutilais, c'était à cause de mon corps. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai commencé à porter des vêtements amples qu'à cause de mon corps. (…) J'étais vraiment, vraiment heureuse, surtout, d'être dans cette phase de ma vie, parce que si cela s'était passé il y a trois ans, alors que j'avais cette horrible relation avec mon corps, ou quand je dansais beaucoup il y a cinq ans, je ne mangeais pas vraiment. J'étais en train de mourir de faim. Je pensais que j'étais la seule à devoir gérer ma haine envers mon corps, mais apparemment, Internet déteste aussi mon corps. Donc c'est génial."