Bill Cosby et Roman Polanski expulsés de l’Académie des Oscars

L’Académie qui remet les prestigieux Oscars a annoncé jeudi qu’elle expulsait la star de télévision Bill Cosby, reconnu coupable d’agression sexuelle, et le réalisateur vedette Roman Polanksi, qui a reconnu une relation sexuelle illégale avec une mineure de 13 ans il y a quarante ans.

“Le Conseil des gouverneurs de l’Académie des arts et sciences du cinéma s’est réuni mardi et a voté l’expulsion de l’acteur Bill Cosby et du réalisateur Roman Polanski de ses membres, en accord avec ses normes de bonne conduite”, explique le communiqué de l’Académie. “Le Conseil continue à encourager des normes éthiques qui exigent de ses membres de se conformer à ses valeurs de respect de la dignité humaine”, ajoute-t-il.

L’ex-star de la télévision américaine Bill Cosby a été jugé coupable jeudi dernier d’agression sexuelle pour avoir drogué et eu une relation intime non consentie en 2004 avec une ancienne basketteuse, Andrea Constand. Il risque jusqu’à 30 ans de prison. Des dizaines d’autres femmes l’ont accusé de les avoir abusées pour des faits remontants parfois à plus de trente ans et pour la plupart prescrits.

L’Académie des Oscars avait déjà expulsé en octobre Harvey Weinstein, le producteur accusé d’avoir agressé, harcelé ou violé quelque 100 femmes dont des vedettes de cinéma. Auparavant, seul un membre de l’Académie avait été expulsé...