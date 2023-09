Le séisme qui a frappé, vendredi soir plusieurs provinces et préfectures du Royaume, a fait 2012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 grièvement, selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, arrêté samedi à 22h00.



La secousse a fait 1.293 morts dans la province d'Al Haouz, 452 morts dans la province de Taroudant, 41 morts dans la province de Ouarzazate et 15 morts à la préfecture de Marrakech, a précisé le ministère dans un communiqué.



Aucun nouveau décès n’a été enregistré dans les provinces et préfectures de Chichaoua, Azilal, Agadir Ida Outanane, Grand Casablanca, Youssoufia et Tinghir, ajoute la même source.



Les autorités publiques poursuivent leur mobilisation afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés, et la mobilisation de l’ensemble des moyens nécessaires afin de répondre aux répercussions de cette douloureuse tragédie.



A ce propos, une importante logistique de transport et de mobilité a été mise en place pour assurer la rapidité des interventions au profit des personnes touchées par le séisme, a indiqué, dimanche à Marrakech, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb.



Chaque région dispose d'une importante flotte de 100 ambulances, y compris les ambulances médicalisées, en sus d'une trentaine d’ambulances dépêchées récemment, le but étant d’assurer la rapidité des interventions, a précisé le ministre dans une déclaration à la MAP en marge de son déplacement dans la région.



"Cette visite intervient en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Ses recommandations consistant à accorder plus de proximité et d’accompagnement médical, psychologique et social au profit des victimes de ce drame", a-t-il ajouté.



Un important dispositif médical a été mis en place immédiatement après la première secousse tellurique pour anticiper et gérer les conséquences d’éventuelles autres secousses, a fait savoir M.Ait Taleb. "Au niveau de chaque région parmi les plus sinistrées, nous avons désigné un régulateur médical en qualité de professeur de réanimation et à partir de cette régulation, nous procédons au transfert des blessés en fonction de la gravité de leurs blessures", a-t-il expliqué.



Le ministre s’est, par ailleurs, dit "fier" de la solidarité dont ont fait montre les Marocains et Marocaines en ces temps difficiles, tout en exhortant les citoyens à maintenir cet élan d’entraide, illustré notamment par l’afflux massif vers les centres de don de sang, l’action associative et le soutien psychologique.



