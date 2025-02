Bilal El Khannouss élu 'Espoir de l'année 2024' en Belgique, pour la deuxième fois

L’international marocain Bilal El Khannouss a été sacré ''Espoir de l'année 2024'' dans le championnat de Belgique de football (Pro League) pour la deuxième fois, à l'occasion du 71e gala du Soulier d'Or, tenu mardi soir à Middelkerke (nord-ouest de la Belgique).



El Khannouss, qui évoluait la saison passée à Genk, en Pro League belge, a été transféré au club anglais de Leicester en août dernier. Il succède au palmarès au joueur belge Arthur Vermeeren, qui l'avait devancé l'an passé.



Le milieu offensif âgé de 20 ans, déjà sacré en 2022, devient le troisième joueur, après Youri Tielemans (2014 et 2015) et Charles De Ketelaere (2020 et 2021), à recevoir à deux reprises ce trophée.



Par ailleurs, le Belge Hans Vanaken (Club Bruges) a remporté le 71e Soulier d'Or, récompensant le meilleur joueur de l'année du championnat de Belgique de football. Charles De Ketelaere (Atalanta) a été élu meilleur joueur belge évoluant à l’étranger.



Simon Mignolet, le dernier rempart de Bruges, a été désigné gardien de l'année et Nicky Hayen, entraîneur de la même équipe, a été élu entraîneur de l'année, après avoir mené ce club à la conquête de son 19e titre de champion.