Bientôt, un musée Kylie Jenner

Un «musée Kylie»? Ses fans (certains, au moins) en ont rêvé, Kylier Jenner va le faire. Josh Gerben, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle, a posté sur Twitter les noms des 3 nouvelles marques déposées par la star de la téléréalité : Kylie Con, Kylie Kon, et Kylie Museum.

Le site Forbes affirme par ailleurs que l’entrepreneuse compte étendre son empire cosmétique pour se lancer dans les consultations beauté, les événements live, mais aussi les expositions et les expériences interactives.

Pour le moment, Kylie Jenner n’a rien annoncé et n’a pas commenté les rumeurs, tant la pratique est devenue banale pour elle. Le clan Kardashian a pris l’habitude de déposer les noms de marques pour protéger leur famille ou leurs enfants de sociétés mal intentionnées qui voudraient profiter de leur nom.

Kim et Khloe Kardashian, Kanye West, ainsi que Kylie et Kendall Jenner auraient déjà plus de 700 marques et à elle seule, la cadette du clan Kardashian a 128 marques. Toujours d’après Forbes, Kylie Jenner pèserait aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars.