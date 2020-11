Bientôt un bureau dirigeant du KACM

L'élection du nouveau bureau dirigeant du Kawkab Athlétic Club de Marrakech (KACM) aura lieu le 10 novembre courant et ce, lors d'une assemblée générale élective prévue à cet effet. "Le secrétariat général du KACM a reçu une liste unique dont la tête de liste est Redouane Hanich", indique un communiqué du club. Al’ordre du jour de cette AG élective figurent l’examen du procès-verbal de la précédente AG, ainsi que l'examen et l'approbation des rapports moraux et financiers au titre des saisons sportives 2018-2019 et 2019-2020. Ils’agit, en outre, de l’examen du rapport des comptes et de la discussion des propositions formulées parles adhérents à l’administration de l’association, outre l’élection des commissions permanentes. Les travaux de l’AG élective se dérouleront dansla salle des conférences duGrand stade de Marrakech dans le strict respect des mesures préventives visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus(Covid-19), conclut le communiqué.