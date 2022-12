Biden loue le parcours “ remarquable ” du Maroc

Non seulement il a expédié son discours, mais il a même regardé la première mi-temps de France-Maroc avant de louer le parcours "remarquable" des "Lions de l'Atlas": Joe Biden a jonglé entre football et diplomatie mercredi lors d'un grand sommet avec des dirigeants africains à Washington.



"C'était un grand honneur de regarder le match aux côtés du Premier ministre marocain (Aziz) Akhannouch. Peu importe l'équipe que vous soutenez, ce que cette équipe a réussi était remarquable", a-t-il tweeté après la demi-finale, qui s'est soldée par une victoire 2-0 de la France.



Son message était illustré d'une photo le montrant assis dans un fauteuil et entouré d'autres dirigeants, les yeux rivés sur un écran diffusant la rencontre, au moment où le score était de 1-0 en faveur des Français.



Avant de s'accorder cette pause "soccer" comme l'on dit aux Etats-Unis, le président américain avait pris soin d'expédier un discours devant une salle que l'on imagine en grande partie acquise à la cause de la première équipe africaine à atteindre ce stade de la compétition.



Joe Biden, face à une cinquantaine de chefs d'Etat dont celui du Liberia, l'ancienne star du football George Weah, dont le fils Tim joue justement pour l'équipe américaine, a plaisanté en introduction: "Je suis sûr que vous vous dites +Fais court Biden+, (...) il y a une demi-finale qui arrive."



De fait, son discours a duré à peine plus d'un quart d'heure, 17 minutes pour être précis, et s'est terminé à 14H04 (19H04 GMT)... soit quatre minutes après le coup d'envoi et juste à temps pour l'ouverture du score de la France.



Joe Biden a quitté l'enceinte où se déroulent les discussions à 14H48, juste après la mi-temps.