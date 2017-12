Beyoncé ne plaisante pas avec la cyber-sécurité

Si vous trouvez que c’est compliqué de trouver un nouveau mot de passe, imaginez donc le calvaire de Beyoncé. La chanteuse, pour se protéger des attaques informatiques a pris pour habitude de changer d’adresse mail toutes les semaines. C’est Ed Sheeran qui raconte l’anecdote dans une interview accordée à Entertainement Tonight.

La journaliste demande au chanteur comment il est rentré en contact avec la popstar américaine (ils ont enregistré un duo ensemble). “J’ai eu un email”, répond calmement Ed Sheeran avant d’ajouter : “Elle en change toutes les semaines”. L’interprète de “Shape of You” a donc eu la chance de tomber sur la bonne adresse. Selon lui, la femme de Jay Z est “très douée pour se cacher”. Il plaisante, malicieusement : “C’est à ça que j’aspire, je pense”.

Le chanteur explique qu’ils n’ont pas parlé longtemps par mail et sont passés par la case téléphone, plus simple. Cependant, rien n’est simple avec Beyoncé, puisqu’il explique que les deux ont commencé à travailler sur la chanson, “Perfect” (un ancien titre d’Ed Sheeran, déjà connu de ses fans), en mai dernier et ils n’ont fini qu’au mois de septembre. Une raison évidente à ce retard : la grossesse de Beyoncé. La chanteuse de 36 ans a donné naissance à ses jumeaux, Rumi et Sir, en juin dernier.

Le duo de Beyoncé et Ed Sheeran, quant à lui, a été récemment dévoilé aux Etats-Unis.