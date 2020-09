Bessak prolonge son contrat avec l’OCS

Le portier de l’Olympique de Safi (OCS), section football, Ahmed Merouane Bessak, vient de prolonger de deux ans supplémentaires son contrat avec le club safiot. La cérémonie de signature de ce contrat s’est déroulée en présence du président de l’OCS, Anouar Dbira, du vice-président Abderrahim Hanan et du trésorier Mohamed Benkhatti. Ahmed Merouane Bessak (24 ans) avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs marocains du Championnat national qui désirent s'attacher ses services, dont le Raja de Casablanca, entre autres. Le portier mesfioui a nettement brillé avec son club durant la Botola Pro D1 et la Coupe Mohammed VI des clubs arabes, rappelle-t-on. L’Olympique de Safi occupe actuellement la 9è place au classement de la Botola Pro D1, avec 32 points à l’issue de 19 journées (6 victoires, 14 nuls et 5 défaites).