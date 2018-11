Berkane en liesse

Les supporters ont accueilli ainsi le bus des joueurs qui a sillonné les principales artères de la ville commençant par le Boulevard Mohammed V et l'Avenue Sultan Moulay M'hammed avant de rejoindre la Place Mohammed VI où un concert grandiose a été organisé en l'honneur des joueurs et du staff technique.

Reggada, chaabi, rai, tout un cocktail artistique a été au menu de la soirée au grand bonheur des supporters, hommes, femmes et enfants qui ont fêté cet exploit et la bonne prestation des joueurs, dans une ambiance des plus conviviales. Mais, avant d'aller s'unir au public, l’équipe a eu droit à une réception offerte par le gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, qui les a félicités pour cette victoire qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les aficionados du club.

"Le sacre est légitime, c'est le fruit de plusieurs années de travail et de persévérance de l'ensemble des composantes de l'équipe", a indiqué à la presse, le président de la RSB, Fouzi Lekjaa. "Je suis fier de cette ville où je suis né et où j'ai grandi", s'est-il ému. Pour sa part, l’entraîneur Jaouani, a affirmé que la victoire est le fruit d'un travail collectif de tous les intervenants, notant que dorénavant, l’objectif est de remporter le championnat marocain, mais aussi s'imposer sur la scène continentale.

"Nous offrons cette victoire à tous les Berkanis, au Maroc comme à l’étranger", a-t-il ajouté, avant de saluer les efforts consentis par les autorités locales visant à assurer les bonnes conditions pour la réussite des différentes compétitions.