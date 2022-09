Benzarti et Zaki sur le départ

Après une entame complètement ratée du Raja, plusieurs sources font état d’un imminent limogeage du coach tunisien Fouzi Benzarti. Celui-ci pourrait être remplacé par son compatriote Moundir Kbier qui avait été aux commandes de la sélection tunisienne avant d’être licencié juste après la fin de la dernière CAN qui s’était déroulée en début d’année au Cameroun.



Après trois matches de championnat, le Raja n’était pas parvenu à gagner aucun match, se contentant de deux nuls à domicile contre l’OCS et le MAT et une défaite à l’extérieur devant le nouveau promu, l’Union de Touarga.



Du côté de l’IRT, Badou Zaki pourrait lui aussi voir son séjour tourner court à Tanger. Après trois défaites de rang et une place de bon dernier du championnat, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer le départ de Zaki qui avait débarqué dans la ville du Détroit alors qu’il se disait porteur d’un projet s’étalant sur quatre saisons.



