Benzarti et Elbeidi suspendus

La Commission de discipline de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a infligé six matchs de suspension ferme à Faouzi Benzarti et une amende de 50.000 DH après son expulsion lors du match de la demi-finale de la Coupe du Trône ayant opposé son club, le Wydad Casablanca de (WAC), au Moghreb de Tétouan (MAT).



Cette décision intervient à cause de "son comportement intempestif, ses protestations exagérées contre l'arbitre et le fait d’avoir investi le terrain", conformément aux articles 2, 76, 86, 93 et 97 du code de discipline, a indiqué la Commission de discipline dans un communiqué publié sur le site internet de la FRMF.



Le joueur du Moghreb de Tétouan, Mohamed Kamal a, lui, été suspendu un match pour avoir écopé d’un carton rouge contre le WAC, selon l’article 2-53 du code de discipline.



Le WAC et le MAT ont également été condamnés à une amende de 2.000 DH chacun pour cumul de cartons.



Pour sa part, le président du Youssoufia de Berrechid, Noureddine Elbeidi, a été suspendu 4 matchs fermes avec une amende de 20.000 DH pour son comportement "anti-sportif" lors du match de la 27ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football ayant mis aux prises son club et l’AS FAR, conformément aux articles 2, 76 et 86, a précisé la même source.