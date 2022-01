Benoît Poelvoorde fou de rage

Difficile après cela de ne pas dire que Benoît Poelvoorde est ingérable. Depuis quelques semaines, l'acteur belge truste les émissions de télé et de radio, semant la pagaille à chacune de ses interventions. Et souvent, très bien épaulé dans cet amusant stratagème par son acolyte, Edouard Baer. En cause ? La tournée promotionnelle d'Adieu Paris, le film d'Edouard Baer - en salles depuis ce mercredi 26 janvier - dans lequel joue une pléiade de comédiens, dont François Damiens, Gérard Depardieu, Pierre Arditi ou encore Benoît Poelvoorde, donc.



Ce sont Léa Salamé et Nicolas Demorand qui ont été les premiers à en faire les frais lors de la matinale de France Inter. Depuis, les deux hommes, survoltés et déjantés, ne cessent de poursuivre leurs gentilles provocations.



Mais le 21 janvier dernier, cela a semble-t-il un peu dérapé, comme le révèle le magazine Closer. En début de soirée, Edouard Baer, Benoît Poelvoorde et François Damiens assuraient la promotion du film sur le plateau de C à vous sur France 5.