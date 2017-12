Bencharki-El Karti, duo décisif

On ne peut parler du parcours du Wydad de Casablanca en Ligue des champions de la CAF sans évoquer son attaque, qui est montée en puissance tout au long de la compétition. Le duo formé par Walid El Karti et Achraf Bencharki a inscrit les cinq buts de l’équipe lors des trois dernières rencontres menant au titre et à la qualification pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2017.

FIFA.com a réuni les deux joueurs après l’arrivée du Wydad à Abou Dhabi. Nous leur avons posé trois questions

afin de connaître le secret de leur entente, qu’ils espèrent encore démontrer face

aux Mexicains de Pachuca.



Comment fonctionne votre duo qui a permis au Wydad de remporter la Ligue des champions de la CAF 2017 ?

Achraf Bencharki : J’ai joué avec Walid en sélection olympique dans un tournoi amical, ainsi qu’en qualifications pour le Championnat d’Afrique des nations de la CAF. Je connais bien Walid et son jeu, ses déplacements et ses appels. On s’entend bien après avoir longtemps joué ensemble, en sélection et au Wydad.

Walid El Karti : Tout le monde connaît le talent d’Achraf et nous nous entendons bien depuis trois ans, que ce soit avec la sélection olympique, la sélection locale ou le Wydad. Nous pouvons encore améliorer cette entente afin de briller lors de la Coupe du monde des clubs.

Avez-vous un conseil pour votre partenaire ?

El Karti : Achraf a le talent nécessaire pour devenir un grand joueur. Je lui souhaite bonne chance dans sa carrière et j'espère qu'il aura l’occasion d’évoluer en Europe.

Bencharki : Quand tu donnes des conseils à Walid, il s’entraîne davantage. Il est connu pour son sérieux dans les entraînements Il arrive à l’entraînement une heure avant et travaille seul. C’est pourquoi il a beaucoup progressé ces derniers temps. Il a inscrit des buts décisifs, qui ont permis à l’équipe de remporter la Ligue des champions. Ça prouve que le travail paie.

Le match face à Pachuca ne sera pas le premier contre un adversaire mexicain. Vous avez rencontré la sélection olympique mexicaine et vous avez tous les deux marqué. Cela vous donne-t-il un avantage ?

Bencharki : Je ne pense pas qu’un joueur de Pachuca nous ait déjà rencontrés ! En Coupe du monde des clubs, chaque match est une finale pour nous. Il faut que nous soyons concentrés si nous voulons nous qualifier pour le tour suivant.

El Karti : Le match face à Pachuca sera difficile et différent de la rencontre face au Mexique au tournoi de Toulon. Nous allons affronter le champion de la CONCACAF, mais nous savons que nous pouvons obtenir un résultat positif.

Fifa.com